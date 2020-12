Lucas Veríssimo pede para não treinar e causa "climão" no Santos

Zagueiro, querido por torcida e comissão técnica, "trucou" para tentar aprovação da sua venda ao Benfica no Conselho Fiscal

Lucas Veríssimo, um dos jogadores mais queridos pela torcida e pelos funcionários do , surpreendeu a todos nesta segunda-feira (07) ao pedir para não treinar com o elenco por não estar com "cabeça" para isso. A situação acontece na antevéspera do jogo mais importante do ano até aqui, a ida das quartas de final da Libertadores da América, contra o , em Alegre.

A informação foi revelada pelo GE e confirmada pela Goal. O jogador se encontrou com o técnico Cuca ao se apresentar nesta segunda-feira e fez o pedido, lembrando que não era a primeira vez que tinha uma saída para o exterior frustrada como jogador do . Aos 25 anos, ele se vê próximo do auge físico e do momento certo para deixar o clube.

A movimentação foi reprovada internamente, mas o jogador manteve a "trucada" para tentar forçar o Conselho Fiscal a aceitar a proposta do . O clube português quer pagar 6,5 milhões de euros (R$ 40 mi) em várias parcelas para contar com o atleta, mas as condições de pagamento não seduziram os responsáveis pela liberação.

A oferta que agradou o conselho veio do Al-Nassr, da , com um montante semelhante, mas paga em apenas duas vezes, ajudando no fluxo de caixa alvinegro. O problema é que Veríssimo se vê com capacidade de triunfar no futebol europeu e não se viu seduzido pela chance de ir ao Oriente Médio.

Por estar em meio ao processo eleitoral, o Peixe tem em seu estatuto a definição de que qualquer venda precisa ser aprovada nos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Essa barreira é válida até que o vencedor da eleição assuma o cargo, no dia 4 de janeiro.

(Foto: Divulgação/Libertadores)

No clube, tanto Cuca quanto a diretoria não gostaram da atitude tomada por Veríssimo. O jogador foi avisado de que poderia prejudicar quem não tem nada a ver com a situação já que o departamento de futebol está de mãos atadas pelo estatuto.

A chateação com a decisão se dá porque o presidente em exercício, Orlando Rollo, é favorável à negociação abertamente. Em campo, o Peixe também sabe que o treinador não pode contar com Luiz Felipe, suspenso, seu substituto imediato, o que agrava ainda mais o peso da decisão de Veríssimo.

Dono de contrato até 2025 e bastante querido pelos torcedores, Veríssimo ainda tem tempo para mudar de ideia. O Peixe treina pela manhã na terça-feira e viaja depois da atividade para Porto Alegre. O treinamento perdido não seria empecilho para a sua escalação.