Lucas Gazal, do Atlético-GO, é oferecido ao Cruzeiro

Zagueiro tem multa rescisória de R$ 20 milhões e salário de R$ 10 mil na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas)

O Cruzeiro está à procura de um zagueiro no mercado da bola, e a diretoria foi procurada para conversar sobre a possibilidade de receber Lucas Gazal, do Atlético-GO, como soube a GOAL.

O defensor de 23 anos foi oferecido ao clube na atual janela de transferências. Um empresário do ramo do futebol procurou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, para falar sobre a possibilidade de ida do atleta para o Cruzeiro.

Os mineiros ainda não deram sinal positivo, mas já conhecem as condições para contratá-lo em definitivo. Lucas Gazal tem contrato com o Atlético-GO até 30 de junho de 2024 e multa rescisória de R$ 20 milhões para o futebol brasileiro. A cláusula rescisória local é duas mil vezes o valor do salário do jogador na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Ele, portanto, tem remuneração de R$ 10 mil por mês.

Revelado pelo Red Bull Brasil, o zagueiro de 23 anos chegou ao Atlético-GO em 2022, depois de uma passagem pela Aparecidense, que disputa o Campeonato Goiano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Lucas Gazal disputou 27 jogos pelo Atlético-GO, somando 2.433 minutos em campo. Neste período em que entrou em campo, ele não balançou as redes adversárias e tampouco se responsabilizou por assistências aos companheiros.

A informação sobre a possibilidade de transferência do zagueiro Lucas Gazal do Atlético-GO para o Cruzeiro foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.