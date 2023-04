Luan volta a conversar com São Paulo após ser barrado por Rogério Ceni

Tricolor paulista teve conversa com o estafe do volante na última sexta-feira sobre extensão do contrato no Morumbi

Luan voltou a conversar com o São Paulo sobre a renovação contratual na última sexta-feira (14), como soube a GOAL. O estafe do atleta se reuniu com a diretoria de futebol para tentar aparar arestas e chegar a um consenso sobre o futuro. O encontro ocorreu três dias após o meio-campista ser barrado por Rogério Ceni para o jogo contra o Ituano, pela Copa do Brasil.

As tratativas ainda estão longe de um desfecho, mas caminham novamente para um final positivo. Luan está disposto a chegar a um acordo pela manutenção no Morumbi ao término do atual vínculo, em dezembro de 2023. Ele, no entanto, pleiteia algumas melhorias financeiras no novo contrato.

As partes, a princípio, negociam a extensão do compromisso até 31 de dezembro de 2027, mas não têm definição sobre a longevidade do acordo — existe também a possibilidade de negócio até o fim de 2026.

Luan chegou a receber uma consulta do Atlético-MG recentemente, mas não foi feita uma oferta formal. Os mineiros, hoje, não pensam em avançar na contratação do meio-campista de 23 anos.

O São Paulo fez três ofertas para a renovação contratual de Luan no mercado da bola. O jogador rejeitou as investidas e apresentou uma contraproposta com números considerados mínimos para a extensão do compromisso no CT da Barra Funda. O clube rejeitou a pedida, mas mostrou desejo de conversar novamente.

Luan ficou novamente da lista de relacionados do São Paulo diante do Botafogo, na estreia do Brasileirão, nesse sábado (15). O volante tem 11 partidas com a camiseta do Tricolor paulista em 2023, somando 349 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols e deu uma assistência.

O atleta esteve em campo pela última vez na vitória são-paulina sobre o Tigre, da Argentina, no último dia 6 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele ficou em campo por 14 minutos.