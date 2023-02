Londrina x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Times entram em campo neste domingo (26), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Londrina e Athletico-PR se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio do Café, pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports e do Furacão Live, na internet.

Na liderança isolada do Paranaense 2023, com 28 pontos, o Athletico-PR busca emplacar a quarta vitória consecutiva. Para o confronto, o técnico Paulo Turra, suspenso, está fora. Assim, o auxiliar Carlos Pracidelli comandará a equipe. Erick será poupado após ter deixado a vitória sobre o Cascavél por 1 a 0 com dores na coxa. Alex Santana, Christian, Hugo Moura e Bryan García são as alternativas.

Do outro lado, o Londrina vem de eliminação na Copa do Brasil para o Nova Mutum por 4 a 2. No estadual, a equipe aparece em oitavo com 10 pontos, e busca reencontrar o caminho do triunfo após empatar com o Maringá por 1 a 1 e ser derrotado pelo Coritiba por 1 a 0.

Em 48 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR registra 23 vitórias, contra 10 do Londrina, além de 15 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final do Paranaense 2022, o Furacão venceu nos pênaltis por 4 a 2, após o empate por 2 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Athletico: Léo Linck; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Alex Santana e Vitor Bueno; David Terans, Pablo e Canobbio. Técnico: Carlos Pracidelli.

Londrina: Saulo; Ezequiel, Gabriel, Thawan e Felipe Vieira; João Paulo, Moisés Gaúcho e Diego Jardel; Vinícius Jaú, Júnior Dutra e Hugo Cabral. Técnico: Edson Vieira.

Desfalques

Londrina

Não há desfalques confirmados.

Athletico-PR

Lesionados, Madson e Marcelo Cirino estão fora, enquanto Paulo Turra cumprirá suspensão e Erick será poupado.

Quando é?