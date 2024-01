Livre no mercado, Rodrigo Angelotti avalia sondagens do Brasil e exterior

Atacante de 25 anos não renovou vínculo com o Kashiwa Reysol, do Japão, e tem recebido consultas de clubes do Brasil e exterior

Revelado pelo Red Bull Bragantino, o atacante Rodrigo Angelotti está livre no mercado. Com o fim de seu contrato com o Kashiwa Reysol, do Japão, o brasileiro de 25 anos tem recebido consultas de clubes do futebol brasileiro e também do exterior. Adaptado à cultura japonesa, Angelotti prioriza a permanência no país, mas não descarta um retorno ao Brasil ou uma transferência à outra liga no cenário internacional.

Na última temporada, Rodrigo Angelotti esteve emprestado pelo Kashiwa ao Omiya Ardija, clube que disputou a segunda divisão do futebol japonês. Por lá viveu sua melhor temporada em números, tendo disputado 36 partidas e anotado cinco gols, além de três assistências.

Mais artigos abaixo

Uma das principais apostas do antigo Red Bull Brasil nos últimos anos, Angelotti defendeu o FC Liefering, clube-satélite do Red Bull Salzburg, da Áustria. O brasileiro também atuou pelo Ituano, onde foi fundamental na conquista da Série D do Brasileirão e consequente acesso à Série C na ocasião, e também na campanha da Série B que levou o Bragantino à elite do futebol brasileiro em 2019.

No Japão desde 2021, o atacante disputou duas temporadas da primeira divisão japonesa pelo Kashiwa Reysol antes de ser cedido por empréstimo ao Omiya Ardija, por onde atuou e acumulou bons números individuais em 2023. Agora, o jogador espera uma definição quanto ao seu futuro para dar sequência à carreira.