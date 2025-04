Liverpool x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2024/25

Jogo em Anfield pode confirmar título inglês antecipado aos Reds; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Tottenham se enfrentam na tarde deste domingo (27), às 12h30 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 34ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder absoluto do Campeonato Inglês, com 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Arsenal a apenas quatro rodadas do fim, o Liverpool tem caminho já bem definido: se o time pontuar no clássico em casa, será bicampeão da Premier League. Isso porque os Gunners já jogaram no meio de semana e ficaram no 2 a 2 com o Crystal Palace. Com apenas mais quatro partidas à frente, a pontuação máxima que poderiam, portanto, atingir seria a de 79 tentos dos Reds, que ainda defendem um saldo superior por dez gols.

O Tottenham, enquanto isso, com 41 pontos e em uma decepcionante 16ª colocação, foca totalmente na Europa League nesta reta final de temporada. Os Spurs fazem o primeiro jogo das semis do torneio, contra o Bodo/Glimt, da Noruega, na próxima semana e já não brigam por nada na Premier League — exceto evitar terminar o campeonato em uma posição vexatória na tabela.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Luis Díaz; Jota. Técnico: Arne Slot.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Bergvall, Bentancur e Maddison; Kulusevski, Solanke e Johnson. Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

Liverpool

Joe Gomez e Tyler Morton (lesionados).

Tottenham

Radu Dragusin e Son Heung-min (lesionados).

