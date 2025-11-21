Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Liverpool e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (22), às 12h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo será em Anfield, com transmissão ao vivo da Xsports, na TV aberta, e do Disney+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação completa).

Os Reds não vivem seu melhor momento sob o comando de Arne Slot. A equipe retorna da Data Fifa tentando se recuperar após a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na última rodada da Premier League. Na oitava colocação, a disputa pelo título parece cada vez mais distante, já que o time está oito pontos atrás do líder Arsenal. Uma vitória, no entanto, dependendo da combinação de resultados, pode colocar o Liverpool até na terceira posição.

Do outro lado, o Forest tenta se reestruturar agora sob o comando de Sean Dyche. O treinador chegou em outubro, após a saída do australiano Ange Postecoglou, e já soma duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Na última rodada antes da Data Fifa, a equipe venceu o Leeds por 3 a 1 no City Ground e reacende as esperanças em uma temporada que começou abaixo das expectativas em relação a 2024/25.

Na última vez em que os times se enfrentaram, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Antes disso, o Forest venceu por 1 a 0 em Anfield, e o Liverpool havia triunfado pelo mesmo placar no City Ground.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis MacAllister e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitike e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Nottingham Forest: Matz Sels; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White; Omari Hutchinson, Igor Jesus e Dan Ndoye. Técnico: Sean Dyche.

Desfalques

Liverpool

Conor Bradley, Florian Wirtz, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong e Stefan Bajcetic estão lesionados.

Nottingham Forest

Angus Gunn, Douglas Luiz, Ola Aina e Oleksandr Zinchenko estão fora por lesão. Callum Hudson-Odoi, Chris Wood e Dilane Bakwa são dúvidas para o jogo.

Quando é?