Liverpool x Milan ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), em Dubai; veja como acompanhar ao vivo na internet

Liverpool e Milan se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 12h30 (de Brasília), em amistoso, nos Emirados Árabes Unidos. O confronto encerrará a Supercopa de Dubai, depois que o Arsenal, líder da Premier League, venceu o torneio na terça-feira (13). A partidão não terá transmissão ao vivo na TV.

O Liverpool voltou à ação com uma derrota por 3 a 1 para o Lyon no domingo, enquanto o Milan foi derrotado por 2 a 1 pelo Arsenal. Charles De Ketelaere retorna ao time depois que ele foi eliminado na fase de grupos com a Bélgica no Qatar.

Prováveis escalações

Escalação do provável Liverpool: Kelleher; Ramsay, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Firmino, Nunez.

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Thiaw; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Origi.

Desfalques

Liverpool

Diogo Jota, com lesão na panturrilha, está fora, assim como Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Alisson, Fabinho e Virgil van Dijk, eliminados recentemente da Copa do Mundo.

Milan

Olivier Giroud e Theo Hernandez continuam defendendo a seleção da França, enquanto Rafael Leão ficará descansado depois de ter sido eliminado nas quartas de final com Portugal.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Al-Maktoum – Dubai, Emirados Árabes Unidos