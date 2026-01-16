Liverpool x Burnley: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Neste sábado (17), Liverpool e Burnley se enfrentam, às 12h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, e possui transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O Liverpool entram em campo pressionados para encerrar uma sequência de três empates consecutivos e retomar o caminho das vitórias no campeonato. Do outro lado, os visitantes vivem situação ainda mais delicada: já são 12 rodadas sem vencer, lutando rodada a rodada para escapar da zona de rebaixamento.

Notícias e prováveis escalações

Os Reds atravessam um momento de estabilidade na Premier League, sem saber o que é perder na competição há quase dois meses. No período, somaram quatro vitórias e cinco empates, campanha que os mantém na quarta colocação, com 35 pontos, firmes na disputa por uma vaga na próxima edição da Champions League. Apesar do excesso de empates ainda gerar incômodo, o time mostrou solidez ao segurar o empate sem gols diante do Arsenal, no Emirates, na última rodada.

Já o Burnley terá pela frente o segundo compromisso de uma dura sequência de três jogos consecutivos contra equipes do Big Six. Antes de encarar o Liverpool, os Clarets arrancaram um empate por 2 a 2 diante do Manchester United, resultado que pouco alterou sua situação delicada na tabela. Vice-lanterna da Premier League, a equipe segue com oito pontos a menos que o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Após o duelo com os Reds, o Burnley ainda enfrentará o Tottenham, encerrando um início de ano marcado por desafios de alto nível.

Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Kerkez; Mac Allister e Ryan Gravenberch; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Burnley: Dubravka; Laurent, Maxime Esteve e Humphreys; Kyle Walker, Lesley Ugochukwu, Florentino Luís e Lucas Pires; Marcus Edwards e Hannibal Mejbri; Armando Broja. Técnico: Scott Parker.

Desfalques

Liverpool

Conor Bradley, vindo de uma lesão no joelho. Além de Salah, voltando da Copa Africana, e Aleksander Isak, que segue no departamento médico.

Burnley

Joe Worral e Zian Flemming, lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 12h00 (de Brasília)

12h00 (de Brasília) Local: Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Links úteis