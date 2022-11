Lionel Messi está aprendendo como curtir

Longe das pressões de outros Mundiais, Messi se permite viver de outra perspectiva; veja como Scaloni e o papel de seus companheiros o influenciaram

Lionel Messi havia chegado à Copa do Mundo de 2010 com 47 gols em 53 partidas pelo Barcelona. Uma loucura. Mas as estatísticas não refletem exatamente seu momento realmente. Depois de um 2006 em que terminou frustrado, o argentino posicionou-se como o jogador mais dominante. Treinado por Maradona, o protagonismo ficou impregnado nele.

Aliás, na estreia daquele Mundial, contra a Nigéria, o argentino parecia obcecado em fazer um gol, tirar um pouco de peso dos ombros e usar a comemoração como um serviço para diminuir a pressão. Uma situação oposta à que viveu ao longo da temporada com a sua equipe em que os gols fluíam de forma natural.

Contra a seleção africana, ele chutou onze vezes a gol, a maior marca na história da Copa do Mundo. Mas ele não entendeu. A imagem de Messi e do próprio Maradona lamentando repetidamente os gols perdidos correu o mundo. A sequência derivada do viral permite refletir um estado emocional e psicológico. O sonho de fazer um gol virou uma obsessão. O desejo de ser tornou-se antinatural, muito forçado. O peso do nome era irresistível.

Em torno daquela Copa do Mundo e nas duas seguintes que viriam, gerou-se uma espécie de perseguição doentia. O famoso "aqui não joga como lá". Messi, com um bom desempenho em 2010, jogos bons em 2014 e um salvador, embora inconstante em 2018, teve que carregar um excesso de bagagem. No meio, os choques das quedas na Copa América 2015 e 2016, demissões no meio.

Nem tudo se tornou simbólico ou psicológico. Em mais de dez anos de Messi na Seleção Argentina, o debate sobre o número de bolas que tocou, seus técnicos, a falta de ligação com os companheiros e tantas outras polêmicas foram reflexo de um jogador que não se encontrava. Até que as cinzas da Copa do Mundo da Rússia viraram fogo.

O resto foi bom para Messi. Porque, quando não estava nos amistosos após a Copa do Mundo na Rússia, Scaloni pôde testar livremente uma série de jovens jogadores que serviram como uma substituição necessária. E, com esse grupo formado, juntou-se o 10º capitão com uma ideia consolidada e uma série de talentos que não só o respeitavam. Eu adorei. Defendido por Rodrigo De Paul, mas seguido por Paredes, Lo Celso ou Lautaro Martínez, Messi encontrou frescura num local que sempre pareceu saturado.

Scaloni não era um ator secundário. Na parte do grupo, integrou-o sem lhe dar licenças excessivas. Na parte do futebol, resolvia situações para ele. Um centroavante (Lautaro) que faz bem o pivô e se coloca à disposição. Um jogador de fora (primeiro, Nico González; depois, Di María) para servir de opção contra a defesa. E um trio de volantes com muito boa gestão, circulação e critério (De Paul, Lo Celso e Paredes). De zagueiros, jogadores muito acostumados a ampliar espaços e partir para o ataque.

Embora a Copa América 2019 tenha sido uma raiva acumulada, também parecia uma pedra funcional. Havia uma equipe, havia um grupo. E, na Copa de 2021, Messi acabou ligando. Espancado e estranhado pela despedida do Barcelona e pela chegada do extraterrestre ao PSG, encontrou seu lugar no mundo com a camisa argentina, trancado pela pandemia nas dependências da AFA e vendo os mesmos rostos por 45 dias. Sem perceber, com naturalidade e acompanhado de uma série de jogos brilhantes, Messi conseguiu o que nunca havia conseguido antes. Ele aprendeu a gostar. Algo tão fácil, algo tão difícil.

Depois do título no Brasil, Messi se permitiu todas as licenças: continuou jogando em bom nível, chorou de felicidade, abraçou as pessoas e levou todo o tempo do mundo para ser aplaudido. No Monumental, na Bombonera, em Wembley, onde conquistou mais um título.

Embora às vezes a atenção que De Paul lhe dá, que o segue por toda parte, dentro e fora do campo, e algum outro companheiro de equipe pareça excessiva, Messi se sente natural. Nada mais parece forçado, aqueles 11 chutes a gol ficaram para trás com a terrível obsessão de marcar. O número 10 capitão é a peça mais importante de um quebra-cabeça que está completo e precisa que todos estejam totalmente formados e aspirem a grandes coisas.