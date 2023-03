Liga Forte Futebol se incomoda com proposta da Libra e faz nova simulação de divisão de receitas

Bloco de 26 clubes se irrita com modelo feito pelo grupo que conta com Flamengo e gigantes de São Paulo

Integrantes da Liga Forte Futebol (LFF) se incomodaram com o modelo de distribuição de receitas apresentado pela Liga do Brasil (Libra) na manhã desta terça-feira (21), como soube a GOAL.

A proposta feita pela Libra — criada por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo — tem uma cláusula de estabilidade que protege Fla e Timão por até cinco temporadas. De acordo com o documento, este seria o período necessário para uma transição até a distribuição de receitas considerada ideal.

O documento diz que, hoje, a receita é distribuída da seguinte forma: 29,7% de maneira igualitária, 22,2% por performance e 48,1% por audiência. A ideia é que, durante o período de transição — de até cinco anos —, os clubes recebam desta forma: 40% de maneira igualitária, 30% por desempenho e 30% por audiência. Ao fim do período de transição, a divisão seria a pleiteada pela LFF: 45% de forma igualitária, 30% por performance e 25% por audiência.

De acordo com o modelo sugerido pela Libra, o clube com maior receita poderia faturar até 3,5 vezes mais que o de menor receita. Em um cenário hipotético, que leva em consideração o Brasileirão 2021, a maior receita seria do Flamengo, com R$ 398,2 milhões. A menor seria do Cuiabá, com R$ 119,1 milhões. A arrecadação dos cariocas seria 3,34 vezes superior à dos cuiabanos. O Atlético-MG, campeão daquele ano, ficaria com R$ 215,3 milhões. Ao todo, seriam distribuídos R$ 4,250 bilhões (veja a imagem abaixo).

A divisão feita pela LFF inclui clubes da Série A e da Série B — a GOAL recebeu o documento de forma exclusiva na tarde desta terça-feira. Com uma receita distribuída de R$ 4,850 bilhões, a projeção é que a equipe de maior arrecadação embolse no máximo 1,94 vez a mais que a de 20º maior faturamento. Na projeção feita pelo grupo, o Flamengo faturaria R$ 225,46 milhões, enquanto o América-MG receberia R$ 116,030 (veja a tabela abaixo).

Clubes Valor em milhões de reais Flamengo 225.460 Corinthians 223.110 Palmeiras 220.690 São Paulo 218.750 Internacional 218.370 Atlético-MG 217.430 Santos 214.680 Cruzeiro 214.200 Fluminense 213.250 Grêmio 212.290 Vasco 212.120 Athletico-PR 202.910 Botafogo 184.350 Coritiba 159.180 Goiás 152.480 Sport 139.280 Bahia 136.470 Ceará 120.650 Fortaleza 120.650 América-MG* 116.030 Avaí 93.770 Chapecoense 93.720 Juventude 92.820 Atlético-GO 91.460 Vitória 90.980 Ponte Preta 90.020 Red Bull Bragantino 89.540 Criciúma 62.250 Cuiabá 57.460 Guarani 52.670 CRB 43.090 Vila Nova 38.310 Sampaio Corrêa 33.520 ABC 33.170 Londrina 33.170 Ituano 26.340 Botafogo-SP 26.340 Tombense 26.340 Novorizontino 26.340 Mirassol 26.340

*20º maior faturamento

A Libra é um bloco formado por 18 clubes: Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.

A LFF conta com 26 clubes do país: ABC, Athletico, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário-PR, Sport, Vila Nova e Tombense.