Libertadores 2019: Palmeiras vence na estreia, Grêmio empata em Rosario

Palmeiras vence na estreia da Libertadores com gols de Gustavo Scarpa e Marcos Rocha; Grêmio empata fora de casa com um golaço de Everton

O Palmeiras venceu o Junior Barranquilla por 2-0 na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Gustavo Scarpa e Marcos Rocha marcaram os gols do Verdão. O Grêmio, por sua vez, empatou com o Junior Barranquilla fora de seus domínios em 1-1. Everton fez um golaço.

🐷⚽️ De Dudu para Scarpa, e de Scarpa para a rede! O gol que abriu mais uma vitória do @Palmeiras sobre o @JuniorClubSA. Três pontos na mala do campeão brasileiro! 🇧🇷💪 pic.twitter.com/tQA4kcVohf — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 7 de março de 2019

Com o resultado, os paulistas estão na liderança do Grupo F, com três pontos, dois a mais que o Melgar e o San Lorenzo. O Junior é o lanterna e ainda não pontuou. O Tricolor Gaúcho é o terceiro colocado do Grupo H, com um ponto, mesmo número do Rosario Central, e dois a menos que o líder Libertad. A Universidad Católica é a última da chave.

O Palmeiras entra em campo em 12 de março, no Allianz Parque, diante do Melgar. A partida será às 19h15 (de Brasília). O Grêmio volta a campo contra o Libertad no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.