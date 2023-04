Libertad x Alianza Lima ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na internet

Liberta e Alianza Lima se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), a partir das 23h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming, com narração de Gomão Ribeiro e comentários de Celso Cardoso.

Embalado com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos na temporada, o Libertad volta as atenções para a disputa da Libertadores. Na rodada de estreia, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, enquanto o Alianza Lima empatou sem gols com o Athletico-PR.

Prováveis escalações

Libertad: Martín Silva, Diego Viera, Matías Espinoza, Néstor Giménez, Iván Ramírez, Cristian Riveros, Diego Gómez , Rubén Lezcano, Óscar Cardozo, Lorenzo Melgarejo, Enso González. Técnico: Daniel Garnero

Alianza Lima: Angelo Campos, Santiago García, Carlos Zambrano, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Gabriel Costa, Jairo Concha, Andrés Andrade, Bryan Reyna, Pablo Sabbag, Aldair Rodríguez. Técnico: Carlos Bustos.

Desfalques

Alianza Lima

Não há desfalques confirmados.

Libertad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?