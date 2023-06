Liberado da base do Inter, filho de Tinga tem multa de € 40 milhões em Portugal

Dispensado da base do Internacional, meia-atacante de 20 anos se destaca pelo Portimonense, de Portugal

Filho de Tinga, o meia-atacante Davis Silva constrói a carreira em Portugal. Dispensado da base do Internacional em 2020, ele se transferiu para o Alverca e foi vendido ao Portimonense. Ao assinar contrato de quatro temporadas, passou a ter uma multa rescisória de € 40 milhões (R$ 210,9 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

Na primeira temporada com as cores do time lusitano, o meio-campista de 20 anos disputou 22 partidas, somando 1.806 minutos em campo. No período, ele marcou nove gols e se responsabilizou por quatro assistências. O jovem disputou a Liga Revelação e os torneios sub-23.

O bom futebol fez com que o Portimonense o adquirisse em definitivo nesta janela de transferências — ele pertencia ao Alverca. O jogador assinou com o novo clube até 30 de junho de 2027.

Davis Silva iniciou a trajetória nas divisões de base com as cores do São José-RS, mas defendeu também Internacional e Santos. Posteriormente, se mudou para o Alverca e foi comprado pelo Portimonense.

O garoto é filho de Tinga, que defendeu as cores de Grêmio, Botafogo, Internacional e Cruzeiro no Brasil. Ele ainda atuou por Kawasaki Frontale, do Japão, Sporting, de Portugal, e Borussia Dortmund, da Alemanha.