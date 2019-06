"Leonardo tem história conosco", diz dono do PSG

Ex-jogador volta ao clube que o ajudou a despontar como diretor esportivo

O anunciou o retorno de Leonardo como diretor de futebol do clube. Embora tenha seu trabalho questionado em outros clubes, o brasileiro chega com badalação ao time francês. Tanto que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi demonstrou empolgação e elogiou o ex-jogador brasileiro.

"Leo fez história no nosso clube e todos nós sabemos o papel que ele desempenhou como diretor esportivo no início do nosso projeto. sempre foi sua família, estamos muito felizes em recebê-lo novamente. Seu retorno, com o dinamismo e talento que conhecemos, ajudará a colocar o clube em um novo ciclo em que a ambição mantém seu lugar", falou o mandatário.

A primeira passagem como diretor no PSG foi em 2011, quando o projeto bancado pelo dinheiro do começou. Por lá ele ficou dois anos e saiu em 2013.

Um dos principais objetivos do retorno do brasileiro ao cargo é amenizar os ânimos dentro do clube e ajudar a equipe a avançar mais na , já que o PSG tem colecionado vexames nas últimas edições da competição continental.