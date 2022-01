Leipzig monitora goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino

O Red Bull Leipzig, da Alemanha, monitora a situação do goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, conforme apurado pela GOAL. Há o interesse em buscar o atleta durante a próxima janela de transferências do futebol europeu, que se inicia em julho deste ano.

Havia a possibilidade de investimento dos alemães no jovem goleiro brasileiro já neste mercado da bola. Entretanto, ele ainda não obteve o passaporte europeu, o que facilitará a sua mudança para o continente.

Aos 24 anos, Cleiton iniciou os trâmites burocráticos para a obtenção do passaporte europeu. Ele, no entanto, ainda não conseguiu receber a aprovação, o que deve ocorrer nos próximos meses.

Diante disso, já há uma conversa entre Red Bull Bragantino e Red Bull Leipzig para que ele siga na franquia em mudança para a Alemanha. A ideia dos brasileiros é negociá-lo por um valor ao investido em sua aquisição, em fevereiro de 2020. À época, os paulistas desembolsaram 5 milhões de euros (R$ 23,2 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Atlético-MG.

Cleiton tem contrato no Red Bull Bragantino até 31 de dezembro de 2024. O jogador conseguiu se firmar como titular da equipe em 2021, com 56 partidas no elenco comandado por Maurício Barbieri.