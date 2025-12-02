Leeds United x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League 2025/26

Sob as luzes intensas de Elland Road, o Leeds United recebe o Chelsea nesta quarta-feira pela Premier League. O time da casa chega pressionado: mesmo depois de uma reação surpreendente no segundo tempo contra o Manchester City, acabou derrotado por 3 a 2 com um gol de Phil Foden nos acréscimos.

A equipe de Daniel Farke tem mostrado garra, mas isso ainda não se traduz em resultados. O Leeds ocupa o 18º lugar e só está atrás do West Ham no critério de gols marcados. A sequência de quatro derrotas seguidas preocupa, e o cenário fica ainda mais complicado com Chelsea agora e Liverpool no fim de semana. Manter o cargo no período festivo será um desafio enorme para Farke.

Do outro lado, Enzo Maresca saiu do empate com o Arsenal vendo o ponto somado como positivo. O clássico londrino foi quente, com cartões para todos os lados, mas a expulsão de Moisés Caicedo acabou dominando os holofotes. Mesmo com um a menos, o Chelsea abriu o placar com Trevor Chalobah — já é o terceiro dele na temporada, todos em jogadas de escanteio. Mas os Gunners empataram com Mikel Merino aos 59 minutos.

Os Blues ampliaram a série invicta para sete jogos, mas o tropeço permitiu que o Manchester City recuperasse a vice-liderança. Agora, Maresca tenta conquistar sua primeira vitória contra o Leeds e manter o Chelsea firme na briga pelo título da Premier League.

Como assistir Leeds x Chelsea ao vivo?

A partida será transmitida através da Xsports, na tv aberta, e do Disney+, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Horário de Leeds x Chelsea

Premier League - Premier League Elland Road

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN , permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia dasobre os melhores VPNs para transmissão de esportes

Elland Road sediará o confronto entre Leeds United e Chelsea na quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 17h15 (horário de Brasilia)

Notícias e escalações de Leeds x Chelsea

Notícias do Leeds

A entrada de Jaka Bijol e Dominic Calvert-Lewin mudou a cara do jogo para o Leeds United no sábado. A tendência é que Daniel Farke mantenha a mesma formação, na expectativa de repetir o bom desempenho da equipe.

O treinador também torce pelo retorno de Anton Stach, que ficou de fora por causa de um protocolo de concussão. Já a lesão de Sean Longstaff — que deve ficar afastado até o fim do ano — preocupa e pode virar um problema para a sequência da temporada.

Provável escalação: Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha.

Notícias do Chelsea

Caicedo vai cumprir suspensão de três jogos nas competições nacionais, começando justamente contra o Leeds. Além disso, Enzo Maresca já sinalizou que pode dar um descanso a Reece James, que vem de uma sequência pesada de partidas. Caso isso se confirme, Enzo Fernández e Andrey Santos devem formar a dupla de volantes, enquanto Cole Palmer pode enfim fazer sua primeira partida em dois meses.

No ataque, também é possível que Maresca promova mudanças. Com um elenco numeroso e bastante competitivo, o técnico deve aproveitar o momento para rodar o time e manter todo mundo em ritmo

Provável escalação: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Santos, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificações

Links úteis