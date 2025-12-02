Leeds United x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League 2025/26

Sob as luzes intensas de Elland Road, o Leeds United recebe o Chelsea nesta quarta-feira pela Premier League. O time da casa chega pressionado: mesmo depois de uma reação surpreendente no segundo tempo contra o Manchester City, acabou derrotado por 3 a 2 com um gol de Phil Foden nos acréscimos.
A equipe de Daniel Farke tem mostrado garra, mas isso ainda não se traduz em resultados. O Leeds ocupa o 18º lugar e só está atrás do West Ham no critério de gols marcados. A sequência de quatro derrotas seguidas preocupa, e o cenário fica ainda mais complicado com Chelsea agora e Liverpool no fim de semana. Manter o cargo no período festivo será um desafio enorme para Farke.
Do outro lado, Enzo Maresca saiu do empate com o Arsenal vendo o ponto somado como positivo. O clássico londrino foi quente, com cartões para todos os lados, mas a expulsão de Moisés Caicedo acabou dominando os holofotes. Mesmo com um a menos, o Chelsea abriu o placar com Trevor Chalobah — já é o terceiro dele na temporada, todos em jogadas de escanteio. Mas os Gunners empataram com Mikel Merino aos 59 minutos.
Os Blues ampliaram a série invicta para sete jogos, mas o tropeço permitiu que o Manchester City recuperasse a vice-liderança. Agora, Maresca tenta conquistar sua primeira vitória contra o Leeds e manter o Chelsea firme na briga pelo título da Premier League.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Como assistir Leeds x Chelsea ao vivo?
A partida será transmitida através da Xsports, na tv aberta, e do Disney+, no streaming.
Como assistir de qualquer lugar com um VPNSe você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
Horário de Leeds x Chelsea
Elland Road sediará o confronto entre Leeds United e Chelsea na quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 17h15 (horário de Brasilia)
Notícias e escalações de Leeds x Chelsea
Notícias do Leeds
A entrada de Jaka Bijol e Dominic Calvert-Lewin mudou a cara do jogo para o Leeds United no sábado. A tendência é que Daniel Farke mantenha a mesma formação, na expectativa de repetir o bom desempenho da equipe.
O treinador também torce pelo retorno de Anton Stach, que ficou de fora por causa de um protocolo de concussão. Já a lesão de Sean Longstaff — que deve ficar afastado até o fim do ano — preocupa e pode virar um problema para a sequência da temporada.
Provável escalação: Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha.
Notícias do Chelsea
Caicedo vai cumprir suspensão de três jogos nas competições nacionais, começando justamente contra o Leeds. Além disso, Enzo Maresca já sinalizou que pode dar um descanso a Reece James, que vem de uma sequência pesada de partidas. Caso isso se confirme, Enzo Fernández e Andrey Santos devem formar a dupla de volantes, enquanto Cole Palmer pode enfim fazer sua primeira partida em dois meses.
No ataque, também é possível que Maresca promova mudanças. Com um elenco numeroso e bastante competitivo, o técnico deve aproveitar o momento para rodar o time e manter todo mundo em ritmo
Provável escalação: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Santos, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.