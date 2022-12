Leeds x Monaco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), na Inglaterra; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Leeds United jogará seu terceiro e último amistoso no meio da temporada na tarde desta quarta-feira (21), contra o Monaco, às 16h (de Brasília), em Elland Road. A partida não terá transmissão ao vivo na internet.

A equipe inglesa venceu o Elche e Real Sociedad em seus dois últimos amistosos, enquanto o Monaco disputou três partidas amistosos desde que a temporada foi interrompida para a Copa do Mundo, incluindo um empate por 1 a 1 com a Fiorentina na última semana.

Pelo lado do Leeds, Junior Firpo, Diego Llorente e Crysencio Summerville são tratados como dúvidas, enquanto Tyler Adams e Brenden Aaronson em ação pelos EUA, e Rasmus Kristensen, que defendeu a Dinamarca no Mundial, retornam.

Já o Monaco poderá contar com Krepin Diatta, Ismail Jakobs, Takumi Minamino e Breel Embolo, apesar de participarem do Mundial do Qatar.

Prováveis escalações

Escalação do provável Leeds: Robles; Ayling, Cooper, Struijk, Kristensen; Klich, Aaronson, Roca; Gnoto, Greenwood, Rodrigo.

Escalação do provável Monaco: Nubel; Vanderson, Maripan, Badiashile, Henrique; Akliouche, Camara; Diatta, Volland, Golovin; Ben Yedder.

Desfalques

Leeds

Stuart Dallas, Patrick Bamford, Luis Sinisterra e Archie Gray, lesionados, são desfalques.

Monaco

Axel Disasi e Youssouf Fofana defenderam a França na final da Copa do Mundo contra a Argentina, e receberam alguns dias de descanso.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Elland Road – Leeds, ING