Lateral do Flamengo vai reforçar o Cruzeiro na Série B

Klebinho estava fora dos planos de Rogério Ceni e deve ter espaço no elenco celeste

O Cruzeiro está próximo de anunciar a contratação do lateral direito Klebinho, de 22 anos. O jogador pertence ao Flamengo e está sendo emprestado até o fim da temporada. O atleta chega a Belo Horizonte nesta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube mineiro.

Trata-se do 12º jogador contratado para o elenco do técnico Felipe Conceição. O Cruzeiro ainda não confirma de forma oficial o acordo com o Flamengo pelo lateral, mas, caso o jogador permaneça na Toca da Raposa II, o clube carioca ainda ficará com 20% dos direitos econômicos.

O contrato de Klebinho se encerra no fim da temporada e não será renovado pelo Rubro-Negro. Antes de ser contratado pelo Cruzeiro, o lateral direito foi sondado pelo Santa Cruz, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, e pelo Brasil de Pelotas, que será concorrente do clube mineiro na Série B.

No Cruzeiro, Klebinho vai disputar posição com o paraguaio Raúl Cáceres e com Joseph, recém-contratado junto ao América-MG, que também atua de zagueiro e volante.

Carreira

Klebinho nasceu no Rio de Janeiro e foi revelado pelo Flamengo. O lateral-direito soma também convocações para seleções brasileiras de base. Em 2013, ele jogou o Sul-Americano Sub-15. Dois anos depois, disputou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17.

Klebinho conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2016, também pelo Flamengo.

A estreia do atleta no profissional do time carioca foi em agosto de 2017, quando o Flamengo enfrentou o Paraná pela extinta Primeira Liga, e a chance foi dada pelo treinador colombiano Reinaldo Rueda. Naquele ano, o lateral-direito atuou em sete jogos e não fez nenhum gol. Em 2018, Klebinho passou a integrar o time principal e ganhou oportunidades no Campeonato Carioca com o técnico Paulo César Carpegiani.

Empréstimo ao Japão

Em agosto de 2019, o técnico Jorge Jesus autorizou, e Klebinho foi emprestado ao Tokyo Verdy, do Japão. Na estreia do jogador na J-League 2 chegou até ser escolhido o melhor em campo. No total foram 31 jogos em duas temporadas pelo Tokyo Verdy. No fim do ano passado, o time japonês não exerceu a opção de compra, e o jogador retornou ao Flamengo.

Na volta ao Brasil, Klebinho vinha treinando em separado do elenco do Flamengo, no Ninho do Urubu, e não recebeu chances do técnico Rogério Ceni, que autorizou a liberação do atleta para o Cruzeiro.