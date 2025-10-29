Lanús x Universidad de Chile: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa Sul-Americana 2025

Lanús e Universidad de Chile se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2025. Como empataram no primeiro jogo por 2 a 2, quem vencer avança à final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da competição, a Lanús garantiu vaga na semifinal após eliminar o Central Córdoba nos pênaltis por 4 a 2 nas oitavas de final e superar o Fluminense por 2 a 1 no placar agregado das quartas. Na fase de grupos, o time argentino terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos conquistados.

Por outro lado, o Universidad de Chile disputa a Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira posição, com 10 pontos. Nos playoffs, a equipe chilena eliminou o Guaraní-PAR por 6 a 2 no placar agregado, enquanto nas oitavas e quartas de final, venceu o Independiente e o Alianza Lima por 2 a 1, respectivamente.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano e Lucas Assadi; Lucas Di Yorio.

Desfalques

Lanús

Matías Sepúlveda e Lucas Assadi estão machucados.

Universidad de Chile

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 30 de outubro de 2025

quinta-feira, 30 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Cidade de Lanús - Buenos Aires, ARG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

