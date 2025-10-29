+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa Sul-Americana
team-logoLanús
team-logoUniversidad de Chile
Mounique Vilela

Lanús x Universidad de Chile: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Ciudad de Lanús; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lanús e Universidad de Chile se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2025. Como empataram no primeiro jogo por 2 a 2, quem vencer avança à final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão do Paramount+ via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da competição, a Lanús garantiu vaga na semifinal após eliminar o Central Córdoba nos pênaltis por 4 a 2 nas oitavas de final e superar o Fluminense por 2 a 1 no placar agregado das quartas. Na fase de grupos, o time argentino terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos conquistados.

Por outro lado, o Universidad de Chile disputa a Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira posição, com 10 pontos. Nos playoffs, a equipe chilena eliminou o Guaraní-PAR por 6 a 2 no placar agregado, enquanto nas oitavas e quartas de final, venceu o Independiente e o Alianza Lima por 2 a 1, respectivamente.  

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano e Lucas Assadi; Lucas Di Yorio.

Escalações de Lanús x Universidad de Chile

LanúsHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestUCH
26
N. Losada
6
S. Marcich
24
C. Roberto Izquierdoz
13
J. Canale
4
G. Perez
23
R. Carrera
11
E. Salvio
39
A. Medina
30
A. Cardozo
10
M. Moreno
19
R. Castillo
25
G. Castellon
22
M. Zaldivia
17
F. Hormazabal
2
F. Calderon
15
F. Salomoni
20
C. Aranguiz
7
M. Guerrero
8
I. Poblete
18
L. Di Yorio
19
J. Altamirano
11
N. Guerra

4-2-3-1

UCHAway team crest

LAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Pellegrino

UCH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • G. Alvarez

Desfalques

Lanús

Matías Sepúlveda e Lucas Assadi estão machucados.

Universidad de Chile

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 30 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Cidade de Lanús - Buenos Aires, ARG

Retrospecto recente

LAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

UCH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

LAN

Outros

UCH

1

1

Empate

1

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
1/3

Links úteis

