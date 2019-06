"Lampard se arrependerá para sempre se não assumir o Chelsea"

Ex-companheiro Mark Bosnich vê o inglês como "ideal" para assumir o comando dos Blues

Frank Lampard pode se arrepender "para sempre" caso rejeite a oportunidade de treinar o na próxima temporada. Essa é a opinião de Mark Bosnich, ex-companheiro do inglês nos Blues.

Lampard, atualmente treinador do - que joga a segunda divisão do Campeonato Inglês - tem sido especulado como novo comandante do Chelsea, após a saída de Maurizio Sarri.



Para Bosnich, ex-goleiro e companheiro de Lampard no clube londrino, o inglês seria o técnico ideal para os Blues.

"Acho que é uma ótima jogada para ambas as partes. Do ponto de vista do Chelsea, o fato de terem sido suspensos por duas janelas de transferências e terem perdido o seu melhor jogador, Eden Hazard, pode não ser uma temporada tranquila para eles, mas ter uma lenda do clube dará algum espaço para respirar", disse em entrevista ao talkSPORT.

"E para Frank, é uma mudança fantástica. É o trabalho dos sonhos, muito poucas pessoas no mundo receberão esse emprego", afirmou.

"Se ele ficar com o Derby e vamos dizer, por exemplo, que ele perca sete dos 10 primeiros jogos e as coisas não saiammuito bem, ele sempre estará dizendo para si mesmo: 'Eu deveria ter aproveitado essa oportunidade'. Acho que é uma boa jogada e espero que funcione para ele. Lampard não era apenas um jogador maravilhoso, ele é um homem maravilhoso também e acho que isso será ideal para ele." finalizou.