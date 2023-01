Kylian Mbappé quer ser treinado por Zinedine Zidane

Jogador teria revelado seu desejo para pessoas próximas, segundo o Le Parisien

Declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, sobre Zinédine Zidane geraram uma reação imediata do atual camisa 10 da seleção francesa, Kylian Mbappé, defendendo o ídolo francês.

Mbappé logo se manifestou nas redes sociais, com uma postagem que diz "Zidane é a França, não desrespeitamos assim uma lenda - escreveu o campeão mundial de 2018 e artilheiro da Copa de 2022". De acordo com o Le Parisien, a mensagem foi postada por vontade própria do jogador, sem consultar o seu departamento de comunicação. Ainda segundo o portal, Mbappé teria revelado o desejo de ser treinado por Zidane para pessoas próximas.

Atualmente, Mbappé é treinado por Christophe Galtier no Paris Saint-Germain, e por Didier Deschamps na seleção francesa. Será que futuramente o sonho de Mbappé ser treinado pelo vencedor da Bola de Ouro de 1998 se realizará?