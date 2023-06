Krasnodar consulta Marlon e quer pagar o dobro do salário que ele recebe no Cruzeiro

Esta não é a primeira vez que o clube russo demonstra interesse no lateral esquerdo; houve consulta quando ele estava no Ankaragücü, da Turquia

O Krasnodar, da Rússia, tem interesse na contratação do lateral esquerdo Marlon, do Cruzeiro. O clube está disposto a pagar o dobro do salário que ele recebe na Toca da Raposa II em uma mudança para o futebol europeu, como soube a GOAL.

Os russos fizeram uma consulta sobre a situação do atleta de 26 anos recentemente, mas não enviaram uma proposta até o momento. Há a possibilidade de oferta formal no início da janela de transferências local. O jogador chegou ao Cruzeiro em março de 2023 e assinou vínculo até 31 de dezembro de 2025.

Esta não é a primeira vez que o Krasnodar demonstra interesse por Marlon. Quando o atleta ainda defendia as cores do Ankaragücü, da Turquia, houve consulta por parte dos russos. A situação, contudo, não avançou à época.

O lateral esquerdo é peça-chave no Cruzeiro desde que foi contrato. Até o momento, disputou 15 partidas pela equipe, sendo dez pelo Brasileirão, quatro pela Copa do Brasil e uma pelo Campeonato Mineiro. No período, somou 1.334 minutos em campo, com dois gols marcados e duas assistências.

A informação sobre o interesse dos russos foi inicialmente divulgada pelo Sportexpress, da Rússia, e confirmada pela reportagem da GOAL.