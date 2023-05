Karim Benzema avisa Real Madrid que tem proposta da Arábia Saudita e que pode aceitá-la

O francês vai pensar se vai continuar ou não no Real Madrid nos próximos dias

O Real Madrid encontrou esta semana um inconveniente com o qual não contava. O atacante Karim Benzema não tem certeza se deve ou não continuar no clube merengue. A Arábia Saudita tem procurado o jogador com insistência, e o francês pensa seriamente em sair do clube espanhol.

Conforme noticiado pelo COPE e Diario AS, Benzema já comunicou o Real Madrid sobre a oferta, e o clube e o jogador acertaram alguns dias para que o francês reflita e decida o que fazer com seu futuro. No clube eles não têm intenção de negar sua saída e se ele decidir sair, a decisão será respeitada.

O contrato de Benzema expira nesta janela, mas quando ganhou a Bola de Ouro, o francês tinha uma cláusula que lhe permitia renovar por mais um ano. No entanto, o capitão merengue não executou essa opção nestes meses. Durante grande parte da temporada, o sentimento no clube era de que Benzema ia continuar, mas as coisas parecem ter mudado nas últimas semanas.

E a situação é diferente porque, como noticiam o Relevo e o El Mundo, o governo da Arábia Saudita apresentou-lhe uma proposta pela qual ganharia perto de 100 milhões de euros (R$ 527,5 milhões na atual cotação) por temporada (o contrato seria de dois anos). Em suma, o jogador poderia ganhar cerca de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão na atual cotação).

O grande plano da Arábia Saudita é sediar a Copa do Mundo de 2030, e por isso quer reunir as principais estrelas do futebol mundial para que futuramente sejam embaixadores da candidatura. Cristiano Ronaldo já está lá, e o governo saudita busca as chegadas de Messi e Benzema. De acordo com o El Mundo, eles colocaram algumas facilidades na mesa para os jogadores: escolher a cidade, equipe, residência... tudo para convencê-los.