Kaká provoca o Corinthians: "Escolhi só jogar em time grande"

Durante entrevista ao programa Jogo Sagrado, da Fox Sports, Kaká foi perguntado se a maior frustração de sua carreira foi em não ter defendido o . O ex-meia, no entanto, deu uma resposta provocativa ao clube do Parque São Jorge.

"É que eu fiz uma escolha na minha carreira de só jogar em time grande", destacou Kaká.

No programa Jogo Sagrado da Fox: Benja: - "Kaká, é verdade que sua grande frustração foi não ter jogado no Corinthians?" Kaká: - "Não. É que Eu fiz a escolha de só jogar em time grande!" pic.twitter.com/LG8Cn9MYAT

O ex-jogador foi revelado pelo , rival do Corinthians e clube que defendeu entre 2001 e 2003 e numa segunda passagem em 2014, além de acumular passagens por , e .

Os torcedores não perderam a oportunidade e exaltaram a declaração dele. Confira algumas reações.

