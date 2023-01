Kaíque Rocha ajusta rescisão com a Sampdoria para assinar com o Athletico-PR

Clube paranaense não terá que desembolsar compensação financeira pela contratação do zagueiro de 21 anos. Furacão pagará luvas e comissão

Kaíque Rocha está próximo de conseguir a rescisão contratual com a Sampdoria, da Itália, no mercado da bola. O zagueiro será anunciado pelo Athletico-PR após a quebra do vínculo com os europeus.

A negociação não envolverá compensação financeira do atleta ou do clube paranaense. O Furacão se responsabilizará por pagar luvas e comissão apenas no acerto com o defensor de 21 anos, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse dos paranaenses no atleta foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

O Athletico-PR já tem as bases do contrato estabelecidas com o zagueiro, que defendia o Inter por empréstimo na temporada passada. O jogador, inclusive, já viajou a Curitiba para fazer exames médicos e assinar o novo contrato.

O clube aguarda apenas a finalização do acordo entre Kaíque Rocha e Sampdoria para anunciar a contratação do atleta em definitivo. Ele conta com o aval da comissão técnica de Paulo Turra e do departamento de futebol.

Kaíque Rocha foi adquirido, em 2019, pela Sampdoria. Os italianos pagaram €1,25 milhão (R$ 5,7 milhões à época) pela aquisição do jogador. Em agosto de 2021, ele firmou com o Inter por empréstimo até agosto de 2023.

Sem espaço sob o comando de Mano Menezes no Beira-Rio, pediu para rescindir o contrato com o Colorado. Os gaúchos jamais demonstraram interesse em exercer a opção de compra, estabelecida em €700 mil (R$ 3,9 milhões).