Juventus ofereceu 100 milhões de euros e Dybala ao PSG por Neymar, diz BBC

Clube italiano tentou o craque brasileiro em um acordo que envolveria atacante argentino no mercado da bola, de acordo com a Rádio BBC, da Inglaterra

A novela Neymar já se encerrou. Porém, não param de aparecer novos capítulos sobre as negociações ocorridas nesta janela de transferências. A mais recente é uma tentativa da em contar com o craque brasileiro.

Além de e , a Juventus também foi atrás do brasileiro. De acordo com a BBC, da , o clube italiano ofereceu 100 milhões de euros (R$ 451,8 milhões na cotação atual) mais Paulo Dybala para tirá-lo do .

Os franceses, no entanto, recusaram a proposta vinda do clube de Turim, mesmo que o argentino fosse uma das opções de Thomas Tuchel para substituir o craque brasileiro em caso de transferência para o Barcelona na reta final do mercado.



Às vésperas do encerramento do mercado da bola, o diretor da Juventus, Fabio Paratici, disse que a venda do argentino estava descartada: "Não é uma possibilidade", afirmou à Sky Sports.

O Barcelona foi quem esteve mais perto de contratar Neymar. O clube catalão contava com auxílio do próprio atleta para chegar a um acordo com o . O atleta estava disposto a desembolsar 20 milhões de euros (R$ 90,4 milhões) de suas economias para voltar ao Camp Nou.