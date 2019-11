Juventus encaminha renovação com Bonucci, Cuadrado e Szczesny

A Juventus anunciou oficialmente a renovação de contrato de Leonardo Bonucci, e já tem acordos encaminhados com Juan Cuadrado e Wojciech Szczęsny

A aproveitou a pausa para data Fifa para encaminhar várias renovações de contrato: os dirigentes da equipe chegaram a acordos com Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Wojciech Szczesny para prolongar seus contratos.

Quer ver a Serie A italiana ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O zagueiro italiano teve uma reunião com seus empresários e com dirigentes da Juve nesta última terça-feira para negociar a renovação do contrato: o acordo alcançado prevê a prorrogação do vínculo em um ano, e o defensor ficará na equipe até 2024.

Bianconero até 2024! ✍⚫⚪@bonucci_leo19 renova contrato com a Juve e reafirma seu DNA preto e branco, com a data (19) escolhida pela identificação com o jogador. Desde a sua chegada, foram 376 jogos e 17 gols. Que venham muitas conquistas pela frente! #FinoAllaFine #Leo2024 pic.twitter.com/vDGDVTD1rU — JuventusFC (@juventusfcpt) November 19, 2019

Algo semelhante com o que foi proposto para Cuadrado, já que o colombiano vem se destacando em uma nova função: lateral-direito. O contrato do atleta se encerraria em 2020, e foi prorrogado por mais dois anos. Neste caso, falta apenas a assinatura para oficializar o acordo.

Além disso, a Juventus também assegura que irá manter seu goleiro titular. Szczesny vem tendo boas temporadas na Velha Senhora e chegou a um acordo para renovar seu contrato até 2024. Assim, a Juve garante a manutenção de três de seus principais jogadores por mais alguns anos.