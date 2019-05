Juventus 1x1 Atalanta: prêmio para CR7 e despedidas em Turim

O último jogo dos campeões italianos em casa foi marcado pelas despedidas de Barzagli e do técnico Massimiliano Allegri

Cristiano Ronaldo passou em branco no último jogo da em sua casa, neste domingo (19), empate por 1 a 1 com a em duelo transmitido pelo DAZN. Ilicic abriu o placar para os visitantes ainda no primeiro tempo e Mandzukic empatou na metade final da segunda etapa. Entretanto, além de ter marcado a despedida do técnico Massimiliano Allegri da Velha Senhora, o duelo também marcou a entrega do prêmio de melhor jogador da para CR7.

O português fez 21 gols – 5 deles garantiram a vitória de seu time - no caminho rumo ao título da Juventus, terminando a temporada de futebol italiano como artilheiro da equipe. Além disso, também contribuiu com oito assistências.

Contra a Atalanta, neste domingo (19), o atacante teve atuação tímida – acertou apenas um chute a gol. O duelo também foi marcado por despedidas, como a do técnico Massimiliano Allegri – que deixa o clube após cinco temporadas – e do zagueiro Andrea Barzagli, que se aposenta após nove temporadas defendendo Velha Senhora. Encerrado o duelo, a festa pelo título que já havia sido conquistado tomou conta do Allianz Stadium.