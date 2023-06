Juventude x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pelo jogo de volta das quartas do estadual; veja como acompanhar na internet

Juventude e Internacional se enfrentam na tarde deste domingo (25), às 15h (de Brasília), no Campo da Randon, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho sub-20.Como venceu a ida por 2 a 1, o Inter joga por um empate para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da FGF TV, na internet.

O Internacional confirmou a classificação às quartas de final do Gauchão apenas na última rodada, quando terminou em quarto lugar no Grupo B, com 11 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Juventude, que precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal, perdeu a invencibilidade no torneio. Caso vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Na primeira fase, a equipe registrou cinco triunfos e dois empates, e ficou na liderança do Grupo A, com 17 pontos.

Prováveis escalações

Juventude sub-20: Marcelo Carné; Igor, Cleberson, Emerson e Eltinho; João Paulo, Bochecha, Matheuzinho, Yago e Capixaba; Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

Internacional sub-20: Daniel; Lucas Mazzetti, Pedro Henrique, João Feliz e Léo Borges; Johnny, Lucas Vital, Lucas Ramos e Nicolas; Guilherme Pato e Vinicius Mello. Técnico: Fabio Matias.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de junho de 2023