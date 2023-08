Justiça marca audiência por dívida do Atlético-MG com ex-agente de Arana

Empresário cobra R$ 250 mil do clube por causa da transferência do lateral esquerdo para a Cidade do Galo, em 2020

O empresário Thiago de Lima, antigo agente de Guilherme Arana, cobra R$ 250 mil do Atlético-MG por causa da comissão referente à venda do lateral esquerdo para o clube mineiro, como soube a GOAL.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) marcou uma audiência de conciliação entre as partes para que seja discutida a situação. O encontro está previsto para 22 de agosto, na terça-feira da próxima semana, em Belo Horizonte.

Guilherme Arana chegou ao Atlético-MG em janeiro de 2020, durante o mandato de Sérgio Sette Câmara. Na ocasião, o clube o contratou por empréstimo com obrigação de compra para a temporada seguinte. Ao todo, os mineiros desembolsaram cerca de € 5 milhões (R$ 23 milhões à época).

A dívida inicial com o antigo empresário de Guilherme Arana era de R$ 180 mil, mas devido aos juros e multa estabelecida no contrato, o valor chegou a R$ 250 mil. A cobrança é feita pelo agente desde a chegada do atleta à Cidade do Galo.

Arana era agenciado pela Promoesport, da Espanha. A empresa, inclusive, tem escritório no Brasil e é representada pelo brasileiro Thiago de Lima. Hoje, contudo, o lateral trabalha com a Elenko Sports, do empresário Fernando Garcia, de São Paulo. O

Aos 26 anos, o lateral esquerdo tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2024. Na atual temporada, depois de se recuperar de grave lesão no joelho, o atleta já disputou 13 partidas, somando 990 minutos em campo. No período, deu uma assistência e ainda não fez gols.