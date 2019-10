Juntos, Gabigol e Bruno Henrique marcaram mais gols que 12 times do Brasileirão

Dupla de ataque do Rubro-Negro parece imparável e fez mais de metade dos tentos do Flamengo no certame nacional

A dupla de ataque do tem dado o que falar no Brasileirão. Gabigol e Bruno Henrique têm sido as principais armas do time ofensivo de Jorge Jesus e juntos já marcaram 31 gols, mais que 12 times do campeonato.

A dupla do Flamengo fez mais gols que , , , , , Ceará, , , , , e Avaí.

Gabigol é o artilheiro do certame com 19 gols, e Bruno Henrique balançou as redes 12 vezes.

Ao todo, 16 times já sofreram gols de pelo menos um dos dois. Os únicos que não foram vazados por eles foram o São Paulo, e .