Juiz brasileiro usa VAR para decisão polêmica que elimina Itália do Mundial sub-20

Raphael Claus, com auxílio da arbitragem de vídeo, anulou o golaço que levava a semifinal para a prorrogação

A bateu a por 1 a 0, nesta terça-feira (11), e está na final do Mundial sub-20. Mas o principal assunto foi a interferência do árbitro brasileiro Raphael Claus em um lance decisivo que decretou a queda da Azzurra no torneio realizado na .

No último minuto do segundo tempo, o atacante italiano Gianluca Scamacca fez o gol (um golaço!) que levaria a disputa para a prorrogação. Claus, entretanto, foi chamado a rever o lance e viu falta do jovem italiano antes da bela finalização. Após observar as imagens em velocidade reduzida, anulou o gol.

Desta forma, a Ucrânia avançou para a decisão e espera por ou , que definem quem será o outro finalista.

Após o duelo, o treinador italiano, Paolo Nicolato, reconheceu a superioridade do adversário e preferiu não atacar a arbitragem embora tenha classificado a escolha de Claus como um erro.

“Injustiça? Não. No máximo, um erro”, afirmou o treinador italiano após o jogo.

Já os internautas brasileiros não pouparam a decisão do brasileiro.

Raphael Claus, pessoa não grata na Itália, depois desse gol anulado italiano. Arbitragem brasileira é tão fraca. Que nem com toda tecnologia disponível, consegue acertar.#MundialSub20 — Marcelo (CONTA NOVA)🇪🇪🏆 (@MarceloCecel34) 11 de junho de 2019

Raphael Claus manchando o mundial sub20, arbitragem brasileira é uma vergonha. — Vinícius Mantuano (@VMantuano) 11 de junho de 2019

Raphael Claus deu uma aula do uso do VAR, na semifinal do .



Observou a falta no ao vivo, deixou o jogo seguir por perigo iminente de gol. Com o gol feito, verificou e confirmou a infração, que tirou da Itália a chance de disputar a prorrogação. Tudo isso aos 45. — PablOrigi Alberto (@_pabloalberto) 11 de junho de 2019