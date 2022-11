Qual o time de Jude Bellingham? Quantos anos tem o meia inglês?

Jovem promissor marcou o primeiro gol da Inglaterra na Copa do Mundo do Qatar

Autor do primeiro gol da Inglaterra na estreia da Copa do Mundo, - a seleção inglesavenceu o Irã por 5 a 1 - Jude Bellingham despertou o interesse não só dos torcedores como também de grandes clubes europeus.

No Borussia Dortmund desde 2020, o jovem foi uma das grandes surpresas da janela de transferências quando optou por assinar com o clube alemão depois de ser alvo do Manchester United. Antes de assinar com o Dortmund, Jude Bellingham defendia o Birmingham City e teve a sua camisa aposentada após a saída do clube.

Quantos anos tem e quem é Jude Bellingham?

Candidato a revelação da Copa do mundo, o meia inglês, avaliado em 100 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, possui apenas 19 anos e é considerado um dos jogadores mais promissores do mundo.

Nascido em Stourbridge, cidade localizada no oeste da Inglaterra, em 29 de junho de 2003, o meia estreou no Birmingham City aos 14 anos de idade e passou pelas seleções de base da Inglaterra antes de chegar ao Mundial do Qatar.