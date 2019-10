Jorge Jesus, o fenômeno que une Brasil e Portugal

Além de fazer sucesso no Brasil, treinador tem sido responsável pela popularização do Flamengo em território português

Líder do Campeonato Brasileiro com dez pontos à frente do segundo colocado, semifinalista da da América após 35 anos e apontado por muitos como o melhor futebol apresentado no neste momento. As marcas do de Jorge Jesus impressionam. O treinador se transformou num fenômeno não só pelo que o Flamengo faz dentro de campo, mas pela forma como ele entende o ambiente em que está inserido e como se comunica.

Jogo após jogo, o Mister, como é chamado até pelos jogadores, é ovacionado no Maracanã. Uma conexão que cruza o oceano e desembarca na Europa, mais precisamente em , terra de Jorge Jesus. Por lá, o Flamengo também virou febre.

Tanto é o interesse pelo clube brasileiro depois da chegada do treinador que um canal de TV português decidiu comprar os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo. Além de transmitir as partidas, há mesas de debates para analisar o time carioca.

"Quando eu falo que sou jornalista e percebem que sou brasileira, eles perguntam como está o Jesus no Flamengo, como está o trabalho. Eles estão vidrados com o trabalho dele no Flamengo. Nos canais esportivos, sempre quando tem assunto importante acontecendo no Flamengo, eles falam. Teve prévia para o jogo contra o . Tanto torcedor, quanto imprensa esportiva, estão vidrados", conta Mounique Vilela, repórter da Goal em Portugal.

Única forma de sair de casa hoje após a vitória de ontem, representando Flamengo cá em Portugal tal como a @embaflaporto @EmbFlaPortugal ✌️😁😍 pic.twitter.com/ASgpduEQ5B — Nuno Oliveira (@NunoF80) October 11, 2019

O jornalista português Helder foi um dos que passaram a acompanhar o Flamengo por conta de Jorge Jesus. Ele, inclusive, caiu nas graças da torcida nas redes sociais e já tem mais seguidores flamenguistas do que portugueses.

Helder revelou que, em Portugal, de modo geral, o futebol brasileiro não despertava muito interesse.

"Para ser sincero, o futebol brasileiro não tinha grande expressão em Portugal no pré-Jorge Jesus. Os portugueses, em geral, preferem consumir o futebol espanhol, inglês, alemão, francês e italiano. Com a ida de Jorge Jesus para o Flamengo, o cenário mudou. Noto cada vez mais portugueses entusiasmados com a carreira dele no Brasil, tentando conhecer melhor os clubes e até a própria identidade do Flamengo".



(Foto: Lucas Uebel / Correspondente)

Ele ainda destacou a popularidade que o time rubro-negro vem ganhando em Portugal.

"Creio que, neste momento, existe um claro interesse dos portugueses no futebol brasileiro e no Flamengo. Atrevo-me a dizer que o Flamengo está atingindo níveis de popularidade nunca antes vistos em solo português. Nem , Portuguesa, ou outro clube conseguem despertar tantas conversas como o Flamengo. Para se ter uma noção, a vida do Flamengo passa diariamente em Portugal, em quase todos os veículos de informação. Esse é também o efeito Jorge Jesus."

Jesus é tratado quase como rock star em Portugal e também no Flamengo. O treinador prega que buscar o gol o tempo todo, com o time no ataque, é a melhor forma de se defender. E é por isso que suas equipes apresentam tanta intensidade.

Uma faceta do Mister, no entanto, ainda não foi mostrada no Brasil: a de treinador não foge e até gosta de polêmicas. Foi exatamente isso, inclusive, que o transformou numa espécie de "ame-o" ou "odeie-o" em Portugal.

"Diria que Jorge Jesus mudou um pouco no último ano e meio. Creio que a forma como saiu do [após um ataque ao centro de treinamento] e a experiência na , com certas condições, transformaram um pouco a visão do técnico. Ele se tornou uma pessoa mais calma, talvez a dar mais valor aos detalhes, com uma abordagem mais pensada sem alimentar polêmicas ou jogos mentais", ressaltou Helder Santos.

Antes da grande decisão desta quarta-feira contra o Grêmio, pela Libertadores, Renato Gaúcho até tentou tirar Jorge Jesus do sério, mas o treinador se esquivou e até deu razão ao comandante do Grêmio em algumas declarações, o que causou certa estranheza em Portugal.

"Ele dá opiniões fortes, não foge de polêmica, de briga, tem personalidade muito forte. Ele sabe trazer para ele a torcida e a imprensa. Ele se aproxima muito bem. É um treinador de extrema qualidade, provou em Portugal, está provando no Brasil. Em relação à torcida eu tinha certeza, ele é um personagem por si só, sempre foi muito caricato. Ele gosta de falar, não tem, curiosamente, se exposto tanto no Brasil", afirmou Bruno Andrade, correspondente da Goal em Portugal.

Nesta quarta-feira (23), o Mister tem a missão de colocar o Flamengo novamente numa final de Copa Libertadores da América, algo que aconteceu apenas em 1981, com a maior geração da história do clube. Se atingir tal feito, não há dúvidas de que Brasil e Portugal ficarão ainda mais próximos.