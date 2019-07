Jorge Jesus erra e Flamengo fica lutando pela sobrevivência na Libertadores

Treinador arriscou na escalação, precisou consertar durante o jogo e time sofreu primeira derrota sob o seu comando; precisará fazer história na volta

Jorge Jesus fez 65 anos na noite em que estreou na Libertadores com o . E só teve motivos para lamentar: na derrota por 2 a 0 para o , sofrida no e que complica bastante a classificação para as quartas de final, o português viu absolutamente todas as suas escolhas darem errado. Apesar das falhas defensivas vistas nos gols marcados por Wilmer Godoy, no primeiro tempo, e Romario Caicedo, no segundo, o técnico português volta para o Rio de Janeiro como alvo maior das críticas. E boa parte delas são justas.

Em seu quinto jogo, JJ surpreendeu pela quinta vez ao listar o seu onze inicial. Sem poder contar com os lesionados Ribeiro e Arrascaeta, os dois principais criadores do time, colocou Gerson na esquerda da linha de meias no 4-1-3-2. Normal. Mas surpreendeu ao pôr Rafinha no lado direito do mesmo setor, o que significou a escalação de Rodinei no flanco destro defensivo. A intenção foi boa: como tem habilidade, o camisa 13 poderia oferecer mais organizando o time do que, entre muitas aspas, mais escondido na lateral. Acontece que de boas intenções, como diz o ditado popular, o inferno está cheio. Jesus talvez não esperasse por essa.

A boa ideia na teoria mostrou-se equivocada logo de início, na prática, com o time visivelmente sem conseguir entender o que precisava fazer. Os equatorianos de Guayaquil – cidade que, vale relembrar, não oferece a hostil altitude aos adversários – abriram o placar contando justamente com espaços no meio-campo, além de bola lançada para a direita da defesa rubro-negra. O treinador mudou suas peças no segundo tempo, mantendo sempre o desenho: Lincoln, atacante, entrou no lugar de Rodinei, levando Rafinha de volta para a lateral e fazendo Bruno Henrique recuar para a extrema esquerda [Gerson, então, passou rápidos minutos pela direita até que Lucas Silva entrou, justamente em seu lugar, para ocupar o mesmo setor].

A ausência de Cuéllar entre os titulares, talvez o erro maior nesta quarta-feira (24), foi reparada na metade do segundo tempo, quando o colombiano entrou no lugar de Willian Arão, para ocupar o mesmo lugar no desenho tático. Mas naquele momento o time já era um arremedo de si próprio. Gabigol, no ataque, foi quem mais tentou, só que desta vez voltou a não acertar a mira [de suas quatro finalizações, apenas uma tomou a direção certa]. Como se os erros não fossem o bastante, o nem conseguiu aproveitar a superioridade numérica, fruto da expulsão do zagueiro Leandro Veja após disputa com Rafinha, porque Diego sofreu uma falta dura e saiu de campo gravemente lesionado. Pouco depois, aos 80’, o Emelec aumentou a vantagem.

🔥🇪🇨🤩 Épico! Após um contra-ataque brilhante, a bola sobrou para Romario Caicedo. O jogador finalizou para fechar o placar a favor do @CSEmelec contra o @Flamengo. Um 2-0 histórico para os equatorianos, em festa! #Libertadores pic.twitter.com/jXlHLit641 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 25, 2019

A primeira derrota do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus veio, justamente, no jogo que mais valia. O pior desempenho defensivo foi marcado pela grande efetividade do Emelec, que converteu em bola na rede seus dois únicos chutes a gol – no total de sete, curiosamente o menor número de finalizações sofridas desde a chegada do português, igualando exatamente o visto na vitória por 6 a 1 sobre o . O início de JJ na Gávea tem bons momentos e é promissor, especialmente sob o prisma ofensivo e de ousadia, mas o seu time sofreu gols em todos os jogos. Em mata-mata, costuma a ser fatal e também pesou na queda para o , na Copa do .

“Quando vires uma equipa que não defende bem, aí podes culpar o treinador”, disse Jesus ainda quando fazia, no , o melhor de seus trabalhos. O seu Flamengo está aquém neste sentido, deixando evidente aonde o time precisa melhorar. Hoje, por suas escolhas e pelo resultado, JJ leva boa parte da culpa. Mas o desempenho defensivo já era sintomático.

Na próxima semana, o Rubro-Negro precisará fazer um jogo perfeito para bater os equatorianos e avançar às quartas de final – coisa que não acontece há nove anos. Ter apenas um ataque prolífico não será o bastante: não sofrer gols, algo que seria inédito nesta nova era do Fla, será fundamental. Jorge Jesus jamais conseguiu reverter, tanto em Champions quanto em , uma desvantagem de dois gols no mata-mata. O Flamengo, na Libertadores, também não. O Maracanã lotado da próxima semana terá que testemunhar a história para comemorar no fim.