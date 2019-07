Jonas deixou de ser “pior atacante do mundo” para ser imortal no Benfica

Aos 35 anos, o brasileiro anunciou sua aposentadoria do futebol profissional. Relembre momentos marcantes!

Jonas anunciou, nesta terça-feira (09), a sua aposentadoria dos gramados. É o fim de uma carreira com alguns altos e baixos, mas que termina colocando o atacante de 35 anos como um dos maiores ídolos na era moderna do .

Revelado pelo , Jonas teve sua primeira grande oportunidade vestindo a camisa do , entre 2006 e 2007, e sua passagem foi irregular, alternando bons e maus momentos. Contratado pelo , também demorou para engrenar – inclusive passando um período emprestado para a Portuguesa – até se colocar como um dos maiores destaques do Tricolor.

Deixou o Grêmio em alta para vestir a camisa do , onde colecionou algumas boas atuações, mas não há dúvidas de que foi em onde viveu seus melhores momentos. Relembre, abaixo, cinco curiosidades marcantes da carreira de Jonas.

“Rebaixou” o

Foi de Jonas o gol que sacramentou oficialmente o rebaixamento do Corinthians, em 2007. Na 38ª rodada daquele Brasileirão, o Alvinegro já se encontrava em situação dramática. Jonas mostrou-se decisivo logo no primeiro minuto, ao sofrer uma falta e, após a batida levantada na área, escorar de cabeça para o fundo das redes corintianas. O duelo terminou empatado em 1 a 1, resultado insuficiente para salvar o , que acabou caindo para a segundona.

Pior atacante do mundo?

Em 2009, o jornal catalão Mundo Deportivo classificou Jonas como o “pior atacante do mundo” após a vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o Boyacá Chichó, da . Naquele duelo, válido pela Libertadores, o centroavante perdeu chances incríveis no mano-a-mano, além de ter acertado a trave em um lance sem goleiro.

Superou Renato Gaúcho... e até Neymar!

Após as críticas, Jonas engrenou. O ano de 2010 foi o melhor de sua carreira em termos de artilharia: foram incríveis 42 gols em 65 jogos. O atacante superou Neymar na artilharia daquele Brasileirão [23 tentos a 17 do então santista] e ultrapassou até mesmo Renato Gaúcho no total de gols anotados vestindo a camisa do Grêmio. Quando deixou o Tricolor, no início de 2011, havia colecionado 72 tentos pelo clube gaúcho.

O sucesso no Valencia

Uma vez que encontrou a melhor forma de chegar aos gols, Jonas não diminuiu o ritmo. Apesar de não ter conquistado títulos pelo Valencia, tarefa difícil em uma liga com e , tornou-se um dos principais atacantes do Campeonato Espanhol entre 2010 e 2014. No total, fez 51 tentos em 156 partidas.

Ídolo no Benfica

Jonas chegou ao Estádio da Luz sem custos para a temporada 2014-15. E o Benfica aproveitou cada momento com o brasileiro, que foi das peças mais importantes em quatro títulos portugueses, ajudando o Glorioso a reestabelecer a sua hegemonia nacional. Estufou as redes 137 vezes pelo Glorioso, se colocando como 13º maior goleador benfiquista. Dentre os atletas estrangeiros, apenas o paraguaio Óscar Cardozo [172] fez mais gols. Com este histórico, não é de surpreender o carinho gigante que os ‘adaptos Encarnados’ tenham um carinho e respeito gigantes pelo agora ex-atacante.