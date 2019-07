Foi um prazer, Jonas! Atacante coleciona homenagens após se aposentar como ídolo do Benfica

O brasileiro despediu-se dos gramados como um dos maiores ídolos do Glorioso

Jonas despediu-se do futebol profissional na última quarta-feira (10), durante amistoso entre e disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. Uma noite especial tanto para o atacante brasileiro, que aos 35 anos já não conseguia mais driblar as lesões.

Não faltou emoção na despedida do brasileiro – quatro vezes campeão português. Jonas deverá assumir uma função institucional, mas enquanto esta etapa não chega sobram as homenagens: do próprio Benfica, da imprensa lusa e até mesmo do , clube defendido pelo brasileiro antes de sua chegada. Confira abaixo!

Dia 10.

Minuto 10.

Sai com o n° 10.



Obrigado Jonas ❤ pic.twitter.com/PwqEfBcywQ — Mariana Ferreira 🦅🦉 (@mariana_maz94) 10 de julho de 2019

A mensagem de despedida de Jonas. pic.twitter.com/iNVioBErVY — Visão de Jogo (@visaojogo) 10 de julho de 2019