Joia do Athletico-PR, Otávio desperta interesse do Tottenham

Aos 15 anos, centroavante se destaca pela altura e gols marcados nas categorias de base; ele ainda não assinou o primeiro contrato profissional

O centroavante Otávio, de 15 anos, é a nova estrela da da categoria sub-17 do Athletico-PR. Com 1,92 metro de altura, ele chama a atenção de observadores do Tottenham, da Inglaterra, como soube a GOAL.

No ano passado, o atleta foi um dos artilheiros do Athletico-PR na temporada, se destacando nas disputas do Brasileiro Sub-15 e do torneio Sul-Brasil.

Em alta, foi levado à categoria sub-17 e, nessa quarta-feira (8), fez um dos gols da vitória do Athletico-PR contra o Barra-SC por 2 a 0, pela Copa do Brasil Sub-17. O jogo foi disputado no CT do Caju, em Curitiba.

Otávio, que se destaca nas divisões de base, tem 15 anos e ainda não está permitido a assinar o primeiro contrato profissional com o Athletico-PR. Ele pode firmar o compromisso quando fizer 16 anos, em 24 de abril deste ano.