Jogador do Valencia acusa rival de racismo e abandona partida contra Cádiz

A equipe chegou a sair de campo em solidariedade a Mouctar Diakhaby, mas retornou

Dia histórico no Ramón de Carranza, onde o Valencia deixou o campo de jogo devido a um possível insulto racista de Juan Cala a Diakhaby. Os jogadores abandonaram o campo aos 31 minutos do primeiro tempo, embora tenham retornado 15 minutos depois de uma conversa entre os capitães das equipes.

O episódio aconteceu após Diakhaby ter se desentendido com Cala no meio-campo, fora da disputa de bola. O francês, visivelmente alterado, precisou ser contido pelos companheiros, e foi punido com cartão amarelo. Na sequência, procurou o árbitro acusando o rival de ter feito uma ofensa racial.

No Twitter, o Valencia explicou o motivo de seus jogadores terem retornardo ao campo.

"A equipe se reuniu e decidiu voltar a lutar pelo clube, mas firme na condenação do racismo em toda a Valência em todas as suas formas. Racismo, não", disse.

Com a partida já retomada, o placar segue em 1 a 1, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.