João Félix é o favorito para ganhar o prêmio de revelação do ano na Europa

Casa de apostas paga somente 2,5 por euro apostado se o vencedor do prêmio Golden Boy foi o craque do Atlético de Madrid

Enquanto se recuperava da lesão sofrida contra o no final de semana passado, João Felix tem motivos para comemorar. É que o jovem jogador do é agora o favorito para ficar com o 'Golden Boy', o prêmio concedido pelo prestigioso jornal italiano 'Tuttosport' ao melhor jogador sub-21 do ano. Pelo menos para a 'Betfair', a casa de apostas que pagará apenas 2,50 por cada aposta em euro no triunfo do craque português.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Após o prêmio conquistado por Matthijs De Ligt na última temporada, resta saber qual jogador sucederá ao holandês, ex- e atualmente na , na gala de 16 de dezembro. E se a LaLiga tiver sete representantes para o prêmio Golden Boy de melhor jogador de futebol de 2019, João Félix é o grande candidato a ganhar o prêmio.

Se você precisa ser guiado pelo que a casa de apostas paga, deve-se notar que o segundo favorito a manter o troféu é Jadon Sancho, o internacional inglês do cuja vitória seria paga 3,10 por euro apostado. O terceiro da lista aparece precisamente De Ligt, vencedor no ano passado, mas desta vez não parece ter muitas possibilidades. Pelo menos de acordo com a cota, que paga 6,50 por euro apostado em um novo sucesso do internacional holandês.

Para encontrar outro jogador da LaLiga, você precisa ver o quarto lugar dos favoritos para manter a vitória na 'Betfair'. E não é outro senão Vinicius Junior, do , cuja participação é de 21 por euro apostado. Por seu lado, Ansu Fati, do , ​​é o primeiro espanhol entre as preferências dos apostadores da Betfair: ele é o oitavo favorito no geral e sua participação sobe para 26 por aposta em euros.

Veja a lista com os favoritos

1) Matthijs DE LIGT (Juventus, )

2) Alphonso Boyle DAVIES ( de Múnich, Canadá)

3) Gianluigi DONNARUMMA ( , Italia)

4) Ansu FATI (Barcelona, )

5) Philip Walter FODEN ( , )

6) Mattéo Olié GUENDOUZI ( , )

7) Erling Braut HÅLAND (Salzburgo, Noruega)

8) Kai HAVERTZ ( , )

9) JOÃO FÉLIX (Atlético de Madrid, )

10) Dejan JOVELJIC (Eintracht , )

11) Moise Kean ( , Italia)

12) KANG-IN LEE (Valencia, )

13) Andrij LUNIN ( , Ucrania)

14) Danyell MALLEN ( Eindhoven, Holanda)

15) Mason MOUNT ( , Inglaterra)

16) Rodrygo Goes (Real Madrid, )

17) Jadon SANCHO (Borussia Dortmund, Inglaterra)

Mais artigos abaixo

18) Ferrán Torres (Valencia, Espanha)

19) VINICIUS Jr. (Real Madrid, Brasil)

20) Nicolò ZANIOLO ( , Italia)