Jô e Corinthians rescindem contrato de forma amigável após pagode e falta ao treino

Atacante não seguirá no clube após novo ato de indisciplina. Não haverá indenização pela quebra do vínculo, que se encerraria em 2023

Corinthians e Jô rescindiram o contrato de forma amigável na tarde desta quinta-feira (9). Depois de se envolver em mais uma polêmica e faltar ao treino dessa quinta-feira (8), o centroavante acertou a quebra contratual com o clube, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria e o jogador ainda não se manifestaram sobre a situação, mas as partes devem se posicionar sobre o assunto nas próximas horas. Os episódios recentes de polêmica do atacante de 35 anos minaram a sua relação com a diretoria, que optou por acertar a saída em uma reunião ocorrida no fim da manhã.

O Timão não terá que desembolsar nem um valor sequer para quebrar o compromisso com o veterano. O atleta também não precisará indenizar o clube pela quebra de contrato. Depois de mais um ato de indisciplina, as partes acreditam que a melhor decisão era o fim do contrato que se encerraria em dezembro de 2023.

Desde o retorno, em junho de 2020, a terceira passagem de Jô pelo Timão foi marcada por polêmicas. O jogador foi a um resort durante uma fase ruim da pandemia do coronavírus no Brasil, utilizou uma chuteira verde, chegou a desaparecer por alguns dias, faltou a treinos e, por último, foi flagrado no pagode enquanto o time perdia para o Cuiabá.

Cria do Terrão, Jô fez história com a camisa do Timão. Foram 284 jogos e 65 gols marcados, o que transforma o atacante no maior artilheiro do clube no século XXI e o 35º maior goleador da história do clube. Foi bicampeão brasileiro (2005 e 2017) e campeão paulista (2017).