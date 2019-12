Jesualdo Ferreira protagonizou feito que Jorge Jesus não conseguiu igualar em Portugal

O novo treinador do Santos conseguiu algo que o atual comandante do Flamengo poderia ter atingido se não tivesse tomado uma decisão polêmica

Jesualdo Ferreira foi confirmado como primeiro técnico português na história do , e confirmou o que muita gente já começava a imaginar após o sucesso de Jorge Jesus no : a busca de clubes brasileiros por treinadores portugueses.

Jesualdo é um dos técnicos mais respeitados em seu país, sendo um exemplo não apenas para Jorge Jesus mas também para José Mourinho e outros.

Isso, além de deter um recorde que até os dias atuais é apenas seu: o de ter sido o único treinador tricampeão consecutivo no Campeonato Português. No comando do , o Míster levantou as taças nas temporadas 2006-07, 2007-08 e 2008-09.

A sequência do tri chegou ao fim justamente quando o , treinado à época por Jorge Jesus, conquistou o título em 2009-10. Anos depois, o time de Lisboa, ainda sob o comando de JJ recuperou o domínio em .

Entre 2013 e 2015, Jorge Jesus foi bicampeão nacional pelo Benfica. Só que na temporada seguinte, JJ surpreendeu ao decidir o lado vermelho pelo alviverde da capital lusa, se tornando o primeiro comandante a ter trocado o Benfica diretamente pelo .

O Benfica conseguiu confirmar o tricampeonato em 2016, mas sem Jorge Jesus na área técnica... mantendo Jesualdo como o único até os dias atuais a ter levado um clube português a três conquistas consecutivas.