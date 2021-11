Jean Pyerre encabeça lista de dispensas do Grêmio para 2022

Em situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, a direção do Grêmio já sabe que terá uma redução significativa na cota de televisionamento em caso de queda para a Série B. Além de não contar com as premiações por não participar da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana.

“Confirmo os sete jogadores dispensados, a grande maioria destes jogadores não estavam focados e já estavam pensando nas férias. A derrota para o Bahia, da maneira como foi, é que aflorou esta decisão”, disse Dênis Abrahão, comandante de futebol, em entrevista coletiva.

No departamento de futebol, a ordem é reduzir a folha de pagamento, que hoje é de aproximadamente 14 milhões por mês, em 50%. Os jogadores que estão com os seus contratos acabando neste ano não permanecerão. Além de uma lista de dispensas que já está sendo elaborada pela direção.

No último domingo, ocorreu uma reunião entre os dirigentes gremistas e o técnico Vagner Mancini, na qual ficou estabelecido que o treinador vai seguir no comando do time tricolor nestes três últimos jogos que restam na temporada.

Mas a permanência de Mancini para o ano que vem não está certa e a tendência é de que o treinador seja demitido após o Campeonato Brasileiro.

Um novo vice de futebol também será definido nos próximos dias, já que Dênis Abrahão, atual comandante do futebol tricolor, quando assumiu já deixou claro que sairia no final do ano.

Vai ficar a cargo do novo vice de futebol, que ainda não foi definido pelo presidente Romildo Bolzan, a missão de contratar uma nova comissão técnica e a reformulação no elenco gremista.

Em relação aos jogadores que não fazem mais parte dos planos para o restante desta temporada, eles já foram liberados para procurar outros clubes. Casos do zagueiro Paulo Miranda, do meia Jean Pyerre, dos laterais Léo Gomes e Guilherme Guedes e do atacante Ewerton.

“Léo Gomes e Guilherme Guedes voltam em 2022. Os outros estão fora dos planos do Grêmio”, disse Abrahão em coletiva.

“O Jean Pyerre é um craque, mas não está afim, não queria jogar. Ele tem proposta de todos os cantos do mundo e as vezes é preciso sair para dar uma arejada. Existe o interesse do Alavés-ESP, vamos ver o que vai acontecer’”, completou.

“Com a saída destes sete jogadores o grupo vai ficar com 25 atletas. Para o Mancini é o número ideal para trabalhar nesta reta final de campeonato. Embora muita gente não acredite, eu acredito que ainda dá para escapar do rebaixamento. Sei que eu estou virando meme, tem gente me gozando por acreditatr, mas faz parte”

Os laterais Rafinha e Cortez e os atacantes Diego Souza, Luiz Fernando e Léo Pereira, que estão com os seus contratos se encerrando no final deste ano, também não permanecerão para 2022.

O meia Douglas Costa, principal contratação do Grêmio neste ano, também deverá ter facilitada a sua saída. Na última semana, surgiu a especulação de que um time do Qatar estaria interessado em contratar o camisa 10 gremista.

Em relação às demais áreas do clube, estas já foram comunicadas que terão que reduzir em 20% os seus custos, além de redução no quadro de funcionários. Esta determinação já está gerando apreensão entre os trabalhadores do Grêmio.