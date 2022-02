Jean Pyerre é reprovado nos exames clínicos e retorna para o Grêmio

O meia Jean Pyerre, do Grêmio, foi reprovado nos exames clínicos e não vai mais ser emprestado para o clube turco Giresunspor. O jogador foi diagnosticado com um raro tipo de tumor no testículo.

Segundo a imprensa turca é um tipo raro de câncer e que atinge 1% dos homens e de alta recuperação.

Antes de acertar com o clube turco, Jean Pyerre prorrogou o contrato com o Grêmio até dezembro de 2024.

A direção gremista já sabe da situação clínica do meia e prontamente colocou todo o suporte clínico do clube à disposição de Jean Pyerre.