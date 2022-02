Jair Ventura cobra R$ 2 milhões do Sport na justiça

Jair Ventura acionou o Sport na Justiça do Trabalho a fim de receber uma dívida de R$ 2 milhões da época em que trabalhou à frente do clube — a passagem foi entre agosto de 2020 e abril de 2021.

O treinador cobra valores referentes à sua rescisão contratual, salários atrasados e FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço). Ele tentou um acordo com o clube durante os últimos dez meses, conforme apurado pela GOAL. Entretanto, não conseguiu chegar a um consenso com a diretoria do Sport.

Jair Ventura foi responsável por garantir a permanência do time pernambucano na Série A de 2020. Na ocasião, garantiu uma arrancada com o elenco e manteve a equipe na elite do futebol nacional. Em 2021, colecionou maus resultados na Copa do Nordeste e no Estadual e acabou demitido.

Ele assumiu o Juventude em 19 de outubro de 2021 e foi responsável por salvar o time do rebaixamento. O técnico é a aposta do clube para a permanência na Série A do Brasileirão em 2022.