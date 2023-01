Ituano x Internacional ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copinha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), 21h45 (de Brasília); veja como acompanhar na TV

Ituano e Internacional se enfrentam na noite desta terça-feira (17), às 21h45 (de Brasília), em Santana de Parnaíba, pelas oitavas de final da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Internacional encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 7, com sete pontos. Venceu o Rosário Central por 2 a 0, e o Fluminense-PI por 3 a 1, além de empatar com o Oeste sem gols. Já na segunda fase eliminou o Aster por 4 a 2, enquanto na terceira fase deixou para trás o SKA Brasil - venceu nos pênaltis por 5 a 4..

Do outro lado, o Ituano garantiu a classificação às oitavas após a vitória sobre o Desportivo Brasil também nos pênaltis (4 a 2). Na segunda fase, eliminou o Sharjan Brasil por 2 a 1, enquanto na fase de grupos terminou na liderança do Grupo 21, com sete pontos (duas vitórias e um empate).



Prováveis escalações

Escalação do provável Ituano: A definir.

Escalação do provável Internacional: João Vítor; Allan Aniz, Samuel, Bastian e Rangel; Moretti, Tortello, Lipe e Matteo; Vinicius Souza e Fellipe Resende.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?