Italianos consultam Maurício e Internacional pede € 9 milhões por metade dos direitos

Meia-atacante teve o contrato renovado com o Colorado em março deste ano; jogador assinou até dezembro de 2027

Depois de ver o Internacional recusar proposta do Red Bull Bragantino, Maurício entrou na mira de dois clubes italianos. Um deles é a Atalanta, mas o outro é mantido em sigilo. Ambos fizeram consulta sobre a situação do jogador no Beira-Rio. O Colorado pede entre € 9 milhões (R$ 47,4 milhões) e € 10 milhões (R$ 52,6 milhões) pelo percentual que detém do meia-atacante, como soube a GOAL.

O Inter detém 50% dos direitos econômicos do meio-campista, enquanto o restante é dividido entre dois clubes e o próprio atleta. O Cruzeiro é dono de 25%, o Desportivo Brasil mantém 20%, e o próprio Maurício é detentor de 5%. Para liberá-lo, os gaúchos pedem no mínimo € 9 milhões pelo percentual que possuem.

Maurício é valorizado no Beira-Rio pela diretoria e pelo departamento de futebol. Ele teve o contrato com o clube renovado recentemente — em março deste ano, prorrogou o vínculo até dezembro de 2027.

O Red Bull Bragantino chegou a apresentar uma proposta para adquirir o meia-atacante por € 10 milhões na última janela de transferências do país. O valor, no entanto, não agradou à diretoria do Internacional, e a negociação foi vetada. Maurício fez 22 partidas pelo Inter na atual temporada, somando 1.541 minutos em campo. No período, o atleta fez seis gols e deu três assistências.