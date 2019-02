“Isso não se faz nem com cachorro” – postura do Fla causa revolta entre familiares de vítimas

O encontro realizado entre os pais das vítimas fatais do incêncio no CT Ninho do Urubu e o clube terminou sem acordo

O encontro realizado nesta quinta-feira (21) entre os familiares das vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu e o Flamengo terminou sem acordo. E com muita revolta por parte de pais e responsáveis pelas dez crianças mortas em 8 de janeiro.

As famílias querem R$ 2 milhões de indenização e R$ 10 mil mensais de pensão até o ano em eu as vítimas completassem 45 anos, valor que seria pago por cerca de três décadas. Os valores foram propostos pelo Ministério Público, mas não foram aceitos pelo Flamengo. Embora o desembargador César Cury tenha deixado a reunião otimista em um acerto no prazo de dois meses, a realidade para quem sentiu a dor mais forte do que qualquer um não seguiu o mesmo tom. Muito pelo contrário.

“Atitude do Flamengo é uma falta de respeito”

“Atitude do Flamengo é uma falta de respeito com a gente, os pais. Foi passado que estão dando apoio, nenhum”, afirmou Cristiano, pai do goleiro Cristian após a reunião. “Eles estão brincando com a vida dos nossos filhos, queria saber se não são pais, pelo que estão fazendo com a gente, a tortura que o Flamengo está fazendo conosco. Não definiu nada, estamos aqui como bobos, palhaços”.

“Fomos desamparados por todos, não nos sentimos acolhidos por ninguém, principalmente pelo Flamengo. Eles não têm resposta para nós, familiares. Não foi falado nada”, desabafou.

“Onde está o presidente?”

Pai do goleiro Bernardo, Danrlei Pisetta falou em falta de respeito do Rubro-Negro e pediu para a torcida cobrar os dirigentes: “Não houve mediação. A gente pediu para que o Flamengo fizesse uma proposta e vieram com valores pífios. Valores que não satisfizeram as familiares. Não há ninguém do Flamengo aqui que decida. Onde está presidente? Será que ele tinha algo mais importante para fazer? É uma falta de respeito”.

"Quem perde o pai vira o que? Vira órfão? Quem perde um filho vira o que? Procurem no dicionário o que tem. Não tem nada".

“Peço a todos os torcedores que vão estádio e que tem mandado mensagens para nós que reflitam o que o time que eles torcem está fazendo com a gente. Isso não se faz nem com cachorro. Não houve negociação. Qualquer tipo de negociação está encerrada”, completou.

"Eu não sei que apoio é esse"

Uelisson Cândido, pai de Pablo Henrique, também não escondeu a revolta: "o Flamengo passou para toda a imprensa que estava dando todo o apoio para os pais", disse. "Eu não sei que apoio que é esse”.

"Esse aqui, ó, eu não vou ter mais pra abraçar não”, disse, apontando para a foto do filho em sua camisa. “A torcida do Flamengo abraça o time né? Mas o presidente do Flamengo não teve coragem para abraçar os nossos filhos".