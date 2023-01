Iporá x Atlético-GO ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pela terceira rodada do Goianão; veja como acompanhar na internet

Iporá e Atlético-GO se enfrentam na tarde desta quarta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), no Ferreirão, pela terceira rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Com 100% de aproveitamento no Goianão, o Atlético-GO busca emplacar a terceira vitória para se manter na liderança, que atualmente divide com o CRAC. Do outro lado, o Iporá venceu o Morrinhos na rodada de estreia (3 a 0), mas foi derrotado na sequência pelo CRAC por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Iporá: Luiz Henrique; Gustavo Henrique, Rodrigo Milanez, Talis e Samuel Balbino; Bosco, Pedro Bambu e Wellington; Iago Martins, Henrique Bahia e Danilo Bala.

Escalação do provável Atlético-GO: Ronaldo, Luan Sales, Lucas Gazal, Michel, Jefferson, Thiago Medeiros, Rhaldney, Shaylon, Kelvin, Moraes e Felipe Vizeu (Daniel).

Desfalques

Iporá

Atlético-GO

Baralhas, Luiz Fernando, Émerson Santos e Rodrigo Soares seguem fora.

Quando é?